Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

TSK'nın 58 gün içerisinde silip süpürdüğü YPG/PYD/PKK bölgede adeta can çekişiyor. ABD'nin de belirsiz bir politika sergilediği Suriye'de YPG zor günler geçiriyor. Terör örgütüne bir darbe de Rusya'dan geldi.

Rusya Federal Haber Ajansı tarafından yayınlanan makalede PYD/YPG için ilk kez 'terörist' ifadesi kullanıldı.

"TERÖR FAALİYETLERİNE EŞ DEĞER"

Rusya'nın destek verdiği ve TSK'nın ÖSO ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sonlanmasıyla geleceğe ilişkin yeni planlar şekillenirken, Moskova'ya yakın Rusya Federal Haber Ajansı da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya’nın Türkiye tarafından yürütülen “Zeytin dalı” harekatına neden destek verdiğine de ışık tutan analizde, "Yerel halk üzerinde uyguladıkları baskı terör örgütü faaliyetleriyle eş değer" ifadeleriyle PYD/YPG'nin terörist faaliyetler yürüttüğü, dolayısıyla bir terör örgütü olduğu belirtildi.

YPG'NİN BÖLGEDEKİ GELECEĞİ ŞEKİLLENECEK

Rusya'dan gelen bu açıklama ile ilk kez terörist olarak kabul edilen YPG konusunda ilerleyen günlerde nasıl bir yol haritası çizileceği merak ediliyor. Zira 3 Nisan'da İstanbul’da yapılacak olan Türkiye, Rusya, İran liderler zirvesinde bölgenin geleceğine ve güvenlik politikalarına ilişkin planlar masaya yatırılacak, kritik kararlar alınacak.