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8 SİHA daha TSK'ya teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 SİHA'yı teslim aldığı açıklandı.

13.10.2017 - 07:36
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8 SİHA daha TSK'ya teslim edildi

Terör örgütüne hem havadan hem karadan büyük darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, gücüne güç katmaya devam ediyor.

Teröristlerin korkulu rüyası olan SİHA'larla başarılı operasyonlar düzenleyen TSK'nın envanterine 8 adet daha SİHA girdi.

YENİ SERİ 8 ADET SİHA

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Her biri 4 Adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı" dedi.

CHP-HDP SİHA'LARA KARŞI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bu dönemde, SİHA'ların kullanılmaması gerektiğini istemişti.

CHP'li vekilin bu açıklamalarından sonra örgütün siyasi kanadı HDP'den de benzer açıklamalar gelmişti.

8 SİHA daha TSK'ya teslim edildi

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