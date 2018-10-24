800 yıllık 19 ahşap heykel bulundu

Peru'nun Chan Chan arkeolojik bölgesinde bulunan ahşap heykeller, bilim insanları arasında büyük heyecan uyandırdı.

EN ESKİ ARKEOLOJİK ESERLER

Çalışmada, 70 santimetre uzunluğundaki heykellerin 19 tane olduğu anlaşıldı. Heykeller bölgede bulunan en eski arkeolojik eser olma özelliğini taşıyor. Ağaçtan yapılmış heykellerin yüzlerinde çamurdan maskeler olması dikkat çekiyor.

YÖNETİCİ VE KORUMALARINI TEMSİL EDİYOR

Heykellerin bir kısmının o dönemde yaşayan yöneticileri, bir kısmının ise korumalarını temsil ettiği düşünülüyor. Arkeologlar, heykellerin o dönemdeki önemli bir tören merkezinin girişine yerleştirildiğini tahmin ediyor.