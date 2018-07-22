Meral Akşener İP’ten istifa etti iddiaları

24 Haziran seçimlerinden önce cumhurbaşkanı adayı olan ve CHP’yle milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapan İyi Parti’de de CHP’de olduğu gibi kriz var.

TOPLANTI KARIŞTI

Partinin Afyonkarahisar’da devam edeb kampında yaşanan tartışmalar sonucunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in istifa ettiği ve 3 hafta içinde olağanüstü seçimli kurultay yapılacağı iddia edildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Akşener’in istifası henüz resmi şekilde yalanlanmazken parti 1 ay içindi olağanüstü kongreye gitme karar aldı.