Veliaht Prens Selman'ın seçkin muhafız birliği

Suudi Arabistan'da Kral Selman henüz tahtta, ancak Veliaht Prens yaptığı operasyonlar ile adından oldukça söz ettirdi. Bakanları ve çok sayıda prensi gözaltına aldıran Prensin Kraliyet Muhafızları Birliğine bağlı elit bir asker grubu ile muhalefeti kontrol altına aldığı belirtildi.

PRENSLERİN AYAKLANMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Geçtiğimiz Perşembe günü Riyad'da 11 prensin, kemer sıkma politikaları kapsamında elektrik, su gibi masraflarının karşılanmayacağının açıklanması üzerine eyleme gitmesi ve gözaltına alınması ile "karşı bir dalga mı geliyor" sorusu belirmişti, ancak kısa sürede bastırılan eylem ile bu soru ortadan kalkmıştı.

Prenslerin gözaltına alınmasına ilişkin bir haber yapan İngiliz basını, Veliaht Prens Selman'a bağlı Kraliyet muhafızlarından seçkin bir birliğin muhalif ayaklanmaları önlemek için çalışmalar yaptığını belirtti.

5 BİN KİŞLİK BİRİM

Özel birliğin 5 bin kişiden oluştuğu ve sadece bu iş üzerine çalıştığı, yani Veliaht Prens'in kendine özel bir koruma ordusu oluşturduğu belirtildi. Bahsi geçen ordunun Al Ajrab Kılıç Tugayı isminde, askeri özel eğitimler alarak profesyonel birersavaş makinesi haline getirildiğine dikkat çekildi.