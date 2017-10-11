İtalya'nın Venedik kentinde iki maceraperest arkadaş wingsuit kıyafetleri ile serbest atlayış, uçuş gerçekleştirdiler. Uçuş sırasında uçak ile yarışan iki kafadar ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Venedik semalarında wingsuit yaptılar -İZLE

UÇAKTAN ATLADILAR

Birlikte ikonik Venedik üzerinde mükemmel bir oluşum içinde uçan iki kafadar kameraya kaydedildi. Pilot Marco Frontera iki arkadaşı olan Niccolo Porcera ve Massimiliano Haim, atlayışın ardından gökyüzünde uçağı durdurdu, uçak ile wingsuit maceraperestleri yarış yaptılar.

İki adam, uçağın kanatlarından sadece birkaç metre uzakta durdular. Bu ilginç deneyimi kaydeden ikilinin macera videosunda venediğin eşsiz manzarası da havadan görüntülendi.