taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.927
USD
3,6737
EURO
4,3525
ALTIN
152,17
PETR
56,4600

Venedik semalarında wingsuit yaptılar

Maceraperest iki kafadar İtalya'nın Venedik kentinde gökyüzünde wingsuit yaptılar.

11.10.2017 - 18:11
  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'nın Venedik kentinde iki maceraperest arkadaş wingsuit kıyafetleri ile serbest atlayış, uçuş gerçekleştirdiler. Uçuş sırasında uçak ile yarışan iki kafadar ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

Venedik semalarında wingsuit yaptılar -İZLE

UÇAKTAN ATLADILAR

Birlikte ikonik Venedik üzerinde mükemmel bir oluşum içinde uçan iki kafadar kameraya kaydedildi. Pilot Marco Frontera iki arkadaşı olan Niccolo Porcera ve Massimiliano Haim, atlayışın ardından gökyüzünde uçağı durdurdu, uçak ile wingsuit maceraperestleri yarış yaptılar.

Venedik semalarında wingsuit yaptılar

İki adam, uçağın kanatlarından sadece birkaç metre uzakta durdular. Bu ilginç deneyimi kaydeden ikilinin macera videosunda venediğin eşsiz manzarası da havadan görüntülendi.

İngilizce
Türkçe
İspanyolca
Dili algıla
Türkçe
İngilizce
Rusça
İlginizi Çekebilir
Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı
malezya'da II. Dünya savaşı'ndan kalma bomba şehir merkezinde infilak etti, 1 kişi hayatını kaybetti.
Fas'ta açlık gervindekilere destek gösterisi
Fas'ın kuzeyindeki toplumsal eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan açlık grevindeki aktivistlere destek için gösteri düzenlendi.
'Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'
Arap Birliği Genel Sekreterliği, Arap dünyasında yaşanan olayların bölünme tehlikesine neden olduğunu açıkaldı.
California felaketi havadan görüntülendi
ABD'nin California eyaletinde yaşanan yangınlarda ölü sayısı 15 olarak açıklanırken, 150 kişi kayıp, afet havadan görüntülendi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

344
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

34
Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

229
Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda

Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda

18
John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

125
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

150
Novi Pazar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Novi Pazar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM