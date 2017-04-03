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84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor

Muğla'da, 84 yaşındaki Feriştah Aksen, biri bedensel, diğer ikisi doğuştan zihinsel engelli olmak üzere üç kızına tek başına bakıyor.

03.04.2017 - 11:18
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84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan Feriştah Aksen, fedakarlığı ile takdir topluyor. 20 yıl önce eşi Memiş Aksen'i karaciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Aksen, engelli kızları 42 yaşındaki Ayşe, 47 yaşındaki Suzan ve 58 yaşındaki Nergül'ü gözünden sakınıyor.

84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor

Devletten aldığı evde bakım ücreti ile geçimini sağlayan Feriştah Nine, kızlarının birbirlerini kıskanmaması için kıyafetlerini bile aynı alıyor. Kendisine, "Üç engelli çocuğa nasıl bakıyorsun, zor olmuyor mu?" diye soranlara, "Onlar benim her şeyim." diye cevap veren Aksen, "Sağlığım el verdiği sürece kızlarımı kimseye muhtaç etmem." dedi.

84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor

Feriştah Aksen, "Mutlu bir yuvamız var. Evlatlarımın üzülmemeleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Giydikleri kıyafetleri bile aynı alıyorum. Çünkü birbirlerini kıskanıyorlar. Genelde birbiriyle iyi anlaşıyorlar. Arası sıra küçük tartışmalar yaşıyorlar. Eşimin vefatından sonra onlara annelik ve babalık görevi yapıyorum." dedi.

84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor
Mahalle sakinlerinden Veli Akçay, "Feriştah Nine'nin yaptığı fedakarlığı bizler yapamazdık. Kendisine hayranlık duyuyorum. Kızlarını kimseye muhtaç etmiyor. Her isteklerini yerine getiriyor. Türkiye'de böylesi insanlar çok az sayıda. Kendisi yılın annesi seçilmeye aday gösterilmeli." diye konuştu.

84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor


84 yaşında, tek başına 3 engelli kızına bakıyor

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