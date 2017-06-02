85 yaşında güvercin besleyen İbrahim Amca

Çankaya'nın Karapınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası emekli İbrahim Akar, yaklaşık 15 yıl önce yaşadığı apartmanın ön tarafında yer alan boş alanda toplanan güvercinleri beslemeye karar verdi.

BAYAT EKMEK TOPLUYOR

Akar, bu kararının ardından her gün 2 defa sokağa çıkarak, poşet içerisinde bırakılan bayat ekmekleri toplamaya başladı. Topladığı bayat ekmekleri sabah ve akşam saatlerine doğru boş araziye götüren Akar, burada toplanan güvercinleri bayat ekmekler atarak besliyor. Yüzlerce güvercin Akar'ın getirdiği ekmekleri tüketiyor.

"BANA MUTLULUK VERİYOR"

Vatandaşların sokak başlarına poşet içerisinde bayat ekmekler koyduğunu söyleyen Akar, "Bende toplayıp buraya getiriyorum. Her gün dört, beş poşet ekmek ile geliyorum. Güvercinleri doyurmam bana mutluluk veriyor. Yaklaşık 15 yıldır buradaki güvercinleri besliyorum. Günde iki sefer besliyorum, mutluyum" dedi.