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85 yaşındaki nine komutandan helallik istedi

Rize Çayeli'ye bağlı Kaptanpaşa Köyü'nde kendinden haber alınamadığı için asker tarafından aranan yaşlı kadın sabah komutandan helallik iste

20.04.2017 - 15:20
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nine

Rize’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü’nde gece boyu kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Hediye Bilgili için ekipler seferber oldu.

KOMŞUSUNUN EVİNE SIĞINDI

Kaptanpaşa Köyü’nde yaşayan 10 çocuk annesi Hediye Bilgili, dün öğleden sonra Yeşiltepe köyündeki baba evine gitti. Yüksek kesimde bulunan evden akşam saatlerinde dönerken başlayan sağanak yağış nedeniyle yürümekte zorlanan yaşlı kadın, köyün alt kesiminde bir komşusunun evine sığındı. Cep telefonu olmayan yaşlı kadın, evinin telefon numarasını da veremeyince köydeki kızlarına haber ulaştırılamadı.

JANDARMA VE AFAD ARAMA YAPTI

İlerleyen saatlerde annesinden haber alamayan Kudret Bilgili'nin yardım isteği sonrasında Jandarma ekipleri dün akşam Kaptanpaşa köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri ve köylülerinde destek verdiği arama çalışması geç saatlere kadar sürdü ancak sonuç alınamadı.

KOMUTANDAN HELALLİK İSTEDİ

Jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarında köpeklerle birlikte yeniden arama çalışması başlattı. Yaşlı kadının il dışında yaşayan kızları da olayı haber alınca sabah saatlerinde köye geldi. Kaptanpaşa ve civar köylerin camilerinden de kayıp anonsu yapıldı. Yaşlı kadının Yeşiltepe köyünde sığındığı evin sakinleri de camiden yapılan anonsu duyunca harekete geçerek Hediye Bilgili'yi, Kaptanpaşa köyündeki evine götürdü. Ev ve çevresinde jandarma ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın, gece boyu kendisini aradığını öğrendiği Jandarma Komutanı Üsteğmen Görkem Işıklar’a sarılarak, ‘Allah sizden razı olsun’ dedi, helallik istedi. O anlar herkesi duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızlarına haber vermeden evden ayrıldığını anlatan Hediye Bilgili, geri dönemediğini ve bir eve sığındığını belirterek, "Telefonum yok. Okur yazar olmayınca, numara da veremeyince kimseye haber edemedik. Sabah eve dönecektim ama kayıp olarak anons edildiğimi duydum, çok şaşırdım. Eve gelince ekiplerle karşılaştım" diyerek verdiği eziyetten dolayı özür diledi, gözyaşlarını tutamadı.

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