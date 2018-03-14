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9 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı

Kayseri'de, okulda öğrencisinin durumundan şüphelenen öğretmenin ortaya çıkardığı istismar olayı sonrasında tutuklanan baba cezaevine götürülürken linç edilmek istendi.

DHA | 14.03.2018 - 08:00..
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla bir çocuk istismarı olayı daha ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi.

Polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı.

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