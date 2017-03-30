90 yaşında kadın oldu

3 yaşından beri kendini kız gibi hisseden 90 yaşındaki Peter Davies, 2’nci Dünya Savaşı’na katıldıktan sonra evlendi.

63 YILLIK EŞİ ÖLÜNCE KADIN OLDU, ADINI 'PATRICIA' YAPTI

63 yıldır evli olduğu eşi geçen yıl öldü. Kadın olmaya karar veren Peter Davies, adını Patricia olarak değiştirdi. Hormon tedavisi görmeye başladı.

EVLİYKEN GİZLİ GİZLİ EŞİNİN MÜCEVHER VE ELBİSELERİNİ GİYDİĞİNİ SÖYLEDİ

Patricia, yıllar boyunca onu durduran tek şeyin, insanların vereceği tepkiler olduğunu söyledi. 63 yıl evli kalan Patricia, bu yıllarda gizli gizli eşinin mücevher ve elbiselerini giydiğini ifade etti. Ancak Patricia, sokaktaki insanların tepkisinden çekindiği için yıllarca Peter olarak yaşadığını belirtti.