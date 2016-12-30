94 derneğin faaliyeti durduruldu

İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi.

42'Sİ FETÖ BAĞLANTILI, 26'SI PKK BAĞLANTILI

FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valilikler tarafından durduruldu.

TOPLAM 1325 DERNEK KAPATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bunlara ilişkin inceleme, değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Daha önce, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile; FETÖ bağlantılı 1108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam 1325 dernek kapatılmıştır"