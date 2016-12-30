taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.927
USD
3,5282
EURO
3,7190
ALTIN
131,34
PETR
56,6800

94 derneğin faaliyeti durduruldu

İçişleri Bakanlığı, 94 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Ajanslar | 30.12.2016 - 16:39
  1. Haberler
  2. Gündem

İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi.

42'Sİ FETÖ BAĞLANTILI, 26'SI PKK BAĞLANTILI

FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valilikler tarafından durduruldu.

TOPLAM 1325 DERNEK KAPATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bunlara ilişkin inceleme, değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Daha önce, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile; FETÖ bağlantılı 1108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam 1325 dernek kapatılmıştır"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

108
Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

60
Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

13
El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

111
Duygu öğretmenin eğitim aşkı

Duygu öğretmenin eğitim aşkı

270
Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

43
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM