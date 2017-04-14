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Demirtaş'ın avukatı: Müvekillerime tecavüz ediliyor

New York Times'ın "FETÖ'cüleri aklayıp, Türkiye'yi kötüleyen" özel yayınında Demirtaş'ın avukatının sözlerine de yer verildi.

14.04.2017 - 19:55
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Demirtaş'ın avukatı: Müvekillerime tecavüz ediliyor

Demirtaş'ın avukatı: Müvekillerime tecavüz ediliyor

New York Times gazetesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu son durumu anlattığını iddia eden özel bir yayına imza attı.

"15 Temmuz kaçaklarını" rahatça bulan gazete bu isimlerin açıklamalarına tek tek yer vererek Türkiye'yi kötüledi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATINDAN TECAVÜZ ÇIKIŞI

Gazete ayrıca Selahattin Demirtaş'ın avukatı Levent Pişkin ile de konuştu.

Pişkin, "Yerini bilmediğim bir orman var. Güvenlik güçleri müvekillerimin bir kısımını o ormana götürüp tecavüz ediyor" diyor.

Demirtaş'ın avukatı: Müvekillerime tecavüz ediliyor

Demirtaş'ın avukatı tecavüz iddiasına kanıt olarak da darbe gecesi Akıncılar Üssü'nde yakalanan FETÖ'cü teröristlerin fotoğraflarındaki darp izlerini gösteriyor.

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