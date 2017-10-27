AA İspanyolca yayına başladı

Türk ve Dünya ajasns haberciliğinin en önemli temsilcilerinden olan Anadolu Ajansı 13 dilde yayın vermeye başladı. 13. dil olarak İspanyolca'yı başlatan AA, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen bir tören ile AA İspanyolca'yı resmen başlattı.

ÜST DÜZEY KONUKLARIN KATILDIĞI TÖREN

Kolombiya'nın Başkenti Bogota'daki bir otelde düzenlenen törene Londono’nun yanı sıra Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Azerbaycan’ın Bogota Büyükelçisi Ramil Farzaliyev, Filistin’in Bogota Büyükelçisi Rauf Malki, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Direktörü Juan Guillermo Castro Benetti ile çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan ve sözlerine Türkçe "İyi geceler" ifadesiyle başlayan Londono, "Sanırım hepimiz yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başlayacağız." dedi.

AA’nın dil ve haber ağı İspanyolca ile güçleniyor VİDEO

Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi için çok çabaladıklarını ve bu konuda her iki tarafın da istekli olduğunu belirten Londono, AA'nın İspanyolca yayına geçmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sadece en iyi İspanyolcaya sahip olduğumuz için değil aynı zamanda harika gazetecilerimiz ve gelişmiş bir gazeteciliğimiz olduğu için olmanız gereken ülkedesiniz. Anadolu Ajansının temsilcileri, sizler doğru kararı aldınız. Sadece Kolombiya için değil tüm Latin Amerika ve İspanya’yı da takip edebilmek için aldığınız bu karar doğru bir karardır."

Londono, Türkiye'nin Kolombiya'da Büyükelçilik ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla yaptığı çalışmaların ardından Anadolu Ajansının da İspanyolca Yayın Merkezi olarak Bogota'yı seçmesi karşısında Kolombiya olarak şükran duyduklarını söyledi.

Londono konuşmasını yine Türkçe "Teşekkürler" ifadesiyle bitirdi.

BOGOTA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Yürür ise Anadolu Ajansının dünyanın en köklü ve tecrübeli ajanslarından biri olduğunu kaydetti.

AA'nın, çalışmalarında teknolojinin son imkanlarından yararlandığını ve modern çalışmalara imza attığını dile getiren Yürür, "Eminin AA, Kolombiya'da harika işler çıkaracaktır. Sayın Mutanoğlu, aldığınız karardan ötürü sizi tebrik ediyor, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu da yaptığı konuşmada, Kolombiya'da İspanyolcanın en doğal aksanının konuşulmasının alınan bu kararda etkili olduğunu belirtti.

MUTANOĞLU AA'NIN HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiklerini aktaran Mutanoğlu, İspanyolca ile de 600 milyona yakın insana ulaşmayı ve aynı zamanda bu bölgeye, Anadolu insanının sesini taşımayı hedeflediklerini söyledi.

"Bizim için doğruluk, tarafsızlık, demokrasi ve barış gibi değerler çok önemli." ifadesini kullanan Mutanoğlu, "Tüm insanlığa barış ve sevgi mesajlarımızı iletmek istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının, insanı, yayın politikasının merkezine aldığına dikkati çeken Mutanoğlu, AA'nın faaliyet gösterdiği her yerde olduğu gibi Kolombiya ve Latin Amerika'da da bu konulara ağırlık vereceğini dile getirdi.

İSPANYOLDA İÇİN THY VE TİKA ÇALIŞMASI VURGUSU

Mutanoğlu ayrıca İspanyolca yayın için Kolombiya'yı seçme nedenleri arasında bu ülkenin bölgesinde yükselen bir yıldız olmasının yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) ve TİKA’nın çalışmalarının da etkili olduğunu vurguladı.

AA'nın ve İspanyolca servisinin imza attığı çalışmaların anlatıldığı sunumların da yapıldığı törene, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Mücahit Muhammed Soykan ve Farsça Haberler Editörü Hikmet Gök'ün yanı sıra bu ülkede faaliyet gösteren basın kuruluşlarının üst düzey temsilcileri de katıldı.