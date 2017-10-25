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Aamir Khan gişede çöktü

Türkiye'ye gelişi olay olan, gittiği her yerde izdiham yaşartan Aamir Khan, gişede umduğunu bulamadı.

25.10.2017 - 07:25
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Türkiye'ye gelişinde Atatürk Havalimanı'nda izdihama neden olan Aamir Khan, tarihi mekânları ziyareti sırasında ve katıldığı söyleşilerde de yoğun ilgi görmüş, korumalar etrafına etten duvar örmüştü.

O İLGİ GİŞEYE YANSIMADI

İki hafta önce İstanbul''a gelen dünyaca ünlü oyuncunun gelen Aamir Khan, yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak bu ilgi oyuncunun yeni filminde gişeye yansımadı. Dünyaca ünlü Hintli sinemacının filmi Süperstar, vizyona giren 6 film arasında ancak 5. olabildi ve ilk üç günde 46 bin 508 kişide kaldı.

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