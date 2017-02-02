AB, Gürcistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verdi

Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz olarak girişini onaylayan karar Avrupa Parlamentosu'nda 66 aleyhte oya karşı 553 oyla kabul edildi.

Gürcüler, böylelikle 180 günlük süre içinde 90 gün boyunca iş, turizm ve ticaret için herhangi bir AB ülkesine vizesiz olarak girme hakkına sahip oldu.

KONSEY KARARI BEKLENİYOR

Vizesiz seyahatin başlangıç zamanı ise Avrupa Konseyi'nin onayının ardından belirlenecek.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, oylamanın ayrıntılarının yer aldığı ekranı gösteren fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı;