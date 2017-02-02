taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7387
EURO
4,0268
ALTIN
146,07
PETR
56,7600

AB, Gürcistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verdi

Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamayla Gürcülere AB sınırları içinde vize muafiyeti sağlandı.

02.02.2017 - 14:28
  1. Haberler
  2. Dünya
AB, Gürcistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verdi

AB, Gürcistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verdi

Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz olarak girişini onaylayan karar Avrupa Parlamentosu'nda 66 aleyhte oya karşı 553 oyla kabul edildi.

Gürcüler, böylelikle 180 günlük süre içinde 90 gün boyunca iş, turizm ve ticaret için herhangi bir AB ülkesine vizesiz olarak girme hakkına sahip oldu.

AB, Gürcistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verdi

KONSEY KARARI BEKLENİYOR

Vizesiz seyahatin başlangıç zamanı ise Avrupa Konseyi'nin onayının ardından belirlenecek.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, oylamanın ayrıntılarının yer aldığı ekranı gösteren fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı;

AB, Gürcistan vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM