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AB Komisyonundan Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Bizim tarafımız, AB-Türkiye mutabakatına bağlılığını sürdürüyor." dedi.

16.03.2017 - 16:55
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AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine Başsözcü Schinas, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ MUTABAKATA BAĞLIYIZ"

Schinas, AB'nin Türkiye ile yaptığı sığınmacı mutabakatının önemine dikkati çekerek, "Bizim tarafımız, AB-Türkiye mutabakatına bağlılığını sürdürüyor. Bu angajmanda, her iki taraftan ortak güven, uygulama ve taahhütlere bağlılığı bekleriz. Bu, tüm tarafların ve Suriyeli sığınmacıların eşit şekilde faydasına." ifadesini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart'ta imzalanan mutabakatın içinde pek çok madde bulunduğunu ve anlaşmanın asıl yükünü birebir Türkiye’nin çektiğini, AB'nin ise bu konuda hiçbir taahhüdünü yerine getirmediğini söylemişti. Çelik, gelinen noktada söz konusu mutabakatın sürmesi için bir sebep görmediklerini dile getirmiş, bununla ilgili atılacak adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu'nun takdirinde olduğunu ancak kurul gündemine geldiğinde kendisinin bunun devam etmesiyle ilgili gerekçe görmediğini ifade edeceğini açıklamıştı.

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