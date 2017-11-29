AB, Libya'daki köle ticaretine sessiz

Libya'da köle pazarında satılan göçmenlerin çoğu Nijerya, Mali, Gana, Nijer gibi ülkelerden kaçarak Avrupa'ya sığınmaya çalışıyor. Avrupa'ya gitme vaadiyle dolandırılarak buraya düşen siyahiler köle olarak satılıyor.

AB, LİBYA'DAKİ KÖLE TİCARETİNİ GÖRMÜYOR

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Afrikalıların Libya'da köle olarak satılmasına doğrudan değinmeden, söz konusu ülkedeki durumun kınama değil, yardım gerektirdiğini söyledi.

"AFRİKA KRİZLERLE KARŞI KARŞIYA"

Tusk, Fildişi Sahili'nde düzenlenen 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'nin açılışında konuştu. İki kıta için barış ve güvenlik konularının öne çıktığını kaydeden Tusk, "İlerlemeye rağmen Afrika, çatışma ve krizlerle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Avrupa da öyle, örneğin doğu sınırlarımızda. İki kıta da, özellikle gençliğimizi hedef alan terörizm ve radikalleşme tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

LİBYA'YA YARDIM GEREKİYOR

Ortak görevin, "vicdansız suçlularla" mücadeleyi hızlandırmak ve onları adalete teslim etmek olduğuna dikkati çeken Tusk, Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığına ilişkin haberlere doğrudan değinmeden, "Yukarıdaki açıklamalar, hem Avrupa'nın hem de Afrika'nın kınamasını değil, yardımını gerektiren Libya'daki mevcut durum için de geçerlidir." şeklinde konuştu.

GENÇLERE YÖNELİK MUAMELE KORKUTUCU

Göç konusunun ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizen Tusk, "Kaçakçı ve tacirlerin, Afrikalılara, özellikle de gençlere yönelik muamelesine ilişkin haberler korkutucu. Geçen yıl Akdeniz'de 5 binin üzerinde kişi boğuldu. Bunu kabul edemeyiz. Ayrıca Afrika ile Avrupa'nın birbirine karşı olduğu yönündeki anlatıyı da kabul edemeyiz. Yapacağımız en kötü şey, birbirimizi suçlamaya başlamaktır." ifadelerini kullandı.

AB'NİN SESSİZLİĞİ TEPKİ ALIYOR

AB, Libya ile yaptığı anlaşma nedeniyle eleştiriliyor. Libya'ya verilen para karşılığında göçmenlerin bu ülkede gayri insani kamplarda zorla tutulduğu, kötü muameleye maruz kaldığı belirtilirken, AB tüm bunlar karşısında sessiz kalmakla suçlanıyor.