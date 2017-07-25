AB, mülteci anlaşmasının işleyişinden memnun

Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının yolunda gittiğini ve karşılıklı ilişkilerin, Türkiye hakkındaki tartışmaların ya da Türkiye'nin bazı davranışlarının verdiği izlenimden çok daha olumlu olduğunu söyledi.

3 MİLYAR EURO'NUN ASKIYA ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi Hahn'ın Avusturya televizyonu ORF'e bugün yaptığı açıklamadan bir hafta önce Almanya, Avrupa Birliği'nin göçmen geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye'ye vaat ettiği ödeneği askıya almasını önermişti.

Avrupa Birliği'nin 3 milyar euroluk finansal yardım ve Türk vatandaşlarına AB ülkelerine vize serbestisi tanıma vaadine karşılık Türkiye, Ortadoğu ve Afganistan'daki savaş alanlarından gelip Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri büyük ölçüde Türkiye sınırlarında durdurdu.

"EN KÜÇÜK BİR KAYGIM YOK"

Hahn, "Mülteci anlaşmasının devamıyla ilgili en küçük bir kaygım yok. Anlaşma işliyor." dedi.

Hahn ve AB dış politika sorumlusu Federica Mogherini bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile Brüksel'de görüşecekler.