AB robotlara 'elektronik insan kimliği' verecek

Avrupa Parlamentosu (AP), tarihi bir karara daha imza attı. Onaylanan tasarıda; dünyanın, merkezinde robotların olduğu yeni bir endüstri devriminin eşiğinde olduğu belirtiliyor.

'İNSANIN GELECEĞİ DAHİ TEHLİKEYE ATILABİLİR'

BBC Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu (AP) önümüzdeki yıllarda, yapay zekanın insan zekasını geçebileceği öngörüsünde de bulunuyor. Eğer iyi hazırlanılmaz ise bu durumun, "insanın bir tür olarak dünya üzerindeki geleceğini dahi tehlikeye atabileceği" yorumu yapılıyor.

3 TEMEL KURAL ÖNERİSİ

Tasarı, "ya robotlar bilinç kazanırsa" sorusu üzerinden ise ünlü bilim kurgu romanları yazarı Isaac Asimov'un hayal ederek oluşturduğu şu 3 temel kuralı öneriyor:

- Bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanin zarar görmesine seyirci kalamaz.

- Bir robot 1. kuralla çelişmedigi sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır.

- Bir robot 1. ve 2. kuralla çelişmediği sürece kendinin zarar görmesine izin veremez.





EVRENSEL ASGARİ ÜCRET BELİRLENEBİLİR

Yasal sorumluluk başlığında ise, üreticilerin ve tasarımcıların, robota verilmiş olan komutlar ve sağlanmış olan özgürlük oranında mesul tutulabilecekleri ifade ediliyor. Yine tasarımcıların ve üreticilerin, robotlar nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda da sigorta güvencesi altında olmaları gerekebileceği dile getiriliyor.

Teknik, etik ve yasal düzenlemeler gibi uzmanlık gerektiren alanlar için bir "Avrupa Ajansı" kurulması çağrısında da bulunuyor. Aynı zamanda, robotların bazı işleri devralması sonrası ortaya çıkacak işsizlik nedeniyle, "evrense bir asgari ücret" belirlenebileceğini de öneriliyor.