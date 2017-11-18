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AB, Türkiye'nin fonunda kesintiye gidecek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin 'Türkiye'nin Avrupa standartlarından sapmasını' gerekçe göstererek kesinti uygulayacak.

18.11.2017 - 13:23
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AB, Türkiye'nin fonunda kesintiye gidecek

Dün yapılan AB 2018 Bütçesi Toplantısı, toplamda 16 saaat sürdü. Müzakere sonucunda da Türkiye ile ilgili bir karar da yer aldı.

Müzakerelere, Türkiye'ye yönelik bütçe kesintisini hararetle savunan ve AB bütçesi konusunda mutlak yetkiye sahip olan Avrupa Parlamentosu (AP) da katıldı.

AB, Türkiye'nin fonunda kesintiye gidecek

105 MİLYON EURO KESİNTİ YAPILACAK

AP bütçe raportörü Siegfried Mureşan, müzakereler sonrası yaptığı açıklamada, kesintiye gerekçe olarak 'Türkiye'nin Avrupa standartlarından sapmasını' gösterdi. Gelecek yılki AB bütçesinde Türkiye için öngörülmüş katılım öncesi fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidileceğini bildirdi.

AB, Türkiye'nin fonunda kesintiye gidecek

KARARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

AP konuyu 30 Kasım 2017 tarihinde düzenleyeceği genel kurul oturumunda ele alacak. AP içindeki tüm siyasi gruplar Türkiye'ye aktarılan fonlarda kesintiye gidilmesini desteklediğinden bu sabah alınan kararda değişiklik beklenmiyor. AP onayının ardından 2018 bütçesi imzalanarak yürürlüğe girecek.

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