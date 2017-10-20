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AB, Türkiye'ye yönelik fonlarda değişiklik yapacak

Avrupa Birliği Türkiye'ye yapılan mali yardımla ilgili yeni düzenleme teklifi hazırlayacak.

20.10.2017 - 20:47
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AB, Türkiye'ye yönelik fonlarda değişiklik yapacak

Türkiye'ye verdiğini hiçbir sözü tutmayan AB, şimdi de mülteciler için söz verdikleri yardımın tartışılmasını gündeme getirdi.

"FONLARI AŞAĞI İNDİRECEĞİZ"

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlarla ilgili olarak, "Fonları başka bir tarafa yöneltmeye ve muhtemelen aşağı indirmeye yönelik bir düzenleme teklifinde bulunma konusunda anlaştık" dedi.

"MALİ YARDIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımların gözden geçirileceğini ve bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlayacaklarını söyledi.

AB, Türkiye'ye yönelik fonlarda değişiklik yapacak

Jean-Claude Juncker

"YARDIMLAR SIĞINMACI FONUNA AKTARILMAYACAK"

Söz konusu fonların 3'te 1'lik kısmının sivil toplum, hukukun egemenliği, insan ve çocuk hakları ile ilgili alanlara yönelik olduğunu anımsatan Juncker, fonun bu alanlardaki kısmını artırma ihtimalleri bulunduğunu ifade etti. Juncker, katılım öncesi fonların, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik kurulan sığınmacı fonuna aktarılmayacağını söyledi.

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