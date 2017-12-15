AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

28 üyeli AB'nin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'deki AB Konseyi binasında toplandı. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLIYIZ"
Sonuç bildirgesinin sonunda Kudüs'e değinilerek, "AB, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit eder." ifadesine yer verildi.
AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor.