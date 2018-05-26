ABD 46 yıl snra ilk kez aya insan gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Rusya ile girilen ekonomik, askeri ve siyasi yarışı uzaya taşımanın sinyallerini vermiş, aya yeniden astronot gönderilmesi için talimat vermişti.

NASA, ABD'nin "Ay yüzeyinde varlığını sürdürülebilir" kılmak amacıyla 2019 yılından itibaren bir dizi robotik uzay misyonu gerçekleştirecek. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.

AY'DA YAPILAŞILACAK

Perşembe günü NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, astronotlar için Ay'ın yüzeyinde ABD'nin gelecek uzay keşifleri için gereken bilim ve teknoloji araçlarını kurmak temel amaç olduğu belirtildi.. Washington'da bulunan NASA'nın Bilim Görevleri Müdürlüğü'nün yöneticisi Dennis Andrucyk, "Gelecekte Ay'a Ticari Taşıma Hizmetleri'nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA da Ay ortamını daha iyi tanıyacak." dedi.

ABD 46 YIL SONRA YENİDEN AY'DA

ABD, Ay'a en son 1972'de astronot göndermişti. Aradan geçen 46 yıl sonunda 2019'da yeni insanlı seyahatlerin gerçekleştirileceğini açıklayan NASA, hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump NASA'ya Ay'a insan gönderilmesi için talimat vermişti.