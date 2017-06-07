ABD Adalet Bakanı Sessions: İstifa edebilirim

ABD'de Trump yönetiminde yeni bir 'Adalet Bakanı krizi' yaşanıyor. Daha önce Adalet Bakanı Flynn'e, Rusya'ya casusluk suçlaması yapılmıştı. Bunun üzerine Flynn istifa etmiş yerine Sessions gelmişti.

SESSİONS RUSYA SORUŞTURMASINDAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sessions göreve geldikten sonra Mart ayında Rusya ile Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan muhtemel soruşturmalardan çekildiğini açıklamıştı.

TRUMP'LA KRİZE NEDEN OLDU

Bu açıklamanın ardından Trump, Sessions’ın Rusya’nın ABD Büyükelçişi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerden haberinin olmadığını belirterek, “Senato’ya doğru bilgiler verdiğine inanıyorum.” demişti.

Amerikan medyasında ikili arasında o zamandan bu yana bir sürtüşme olduğu iddia ediliyor.

SESSİONS İSTİFA EDEBİLİR

Son olarak ABD medyasında gündeme bomba gibi düşen bir bilgi daha geldi. Buna göre ABD Adalet Bakanı Trump'la yaşadığı gerginlik nedeniyle istifa edebileceğini söyledi.