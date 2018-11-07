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ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

ABD ara seçimlerinde demokratlar kazandı gibi görünse de gerçek aslında görünenden farklı. Trump yönetimi her ne kadar zorlanacak olsa da yeni dönemde yine başkan Trump olabilir.

Detay Haber | 07.11.2018 - 09:29..
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ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

ABD'de ara seçimler demokratların yüzünü güldürdü, Trump karşıtlarını sevindirdi. Özellikle Trump'ın temsilciler meclisinde kaybetmesi ABD Başkanı için son dönem söylemlerini ortaya çıkartsa da, Trump ikinci döneminde yeniden aday olması durumunda başkan seçilebileceğini sonuçlarla herkese ilan etmiş oldu.

Genel plana bakıldığında gecenin kazananı Donald Trump gibi görünüyor.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

TRUMP ZORLANACAK

Temsilciler meclisinde Cumhuriyetçilerin kaybetmesi, Donald Trump'ın zorlanacak olması anlamına geliyor. Özellikle komisyonlara atanacak isimlerin çoğunlukta demokrat olacak olması Trump'ın politik ve yönetim olarak sorgulanıp soruşturulacağı manasına geliyor. Özellikle tartışmalı ve bir o kadar da ses getiren dış politika, istihbarat hamleleri gelecekte Trump'ı zorlayacak kadar soruşturulacağı düşünülüyor.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

SENATO VALİLİKLER ALINDI

Trump için her ne kadar bu soruşturmalar başa bela bir durum olarak görünse de bir sonraki seçime kadar zafer de yine kendisinde gibi görünüyor. Özellikle senatoda alınan başarılı sonuç ile birlikte önemli valiliklerin alınması Trump için bir sonraki döneme göz kırpılması demek oluyor.

Hatta bu durum Trump adına bir zafer olarak dahi değerlendirilebiliyor.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

TOPAL ÖRDEK DURUMU YOK

ABD Başkanlığında Başkan'ın çaresiz bırakılması durumuna topal ördek deniliyor. İlk sonuçların açıklanmasıyla Trump'ın topal ördek durumuna düştüğü açıklanmıştı ancak ilerleyen saatlerde senato ve önemli valiliklerin alınması, Trump'ı topal ördek durumundan kurtardı.

Trump her ne kadar demokratlar tarafından zorlanacak olsa da yönetimden azledilme durumu tamamıyla ortadan kalkmış oldu.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

EN ZAYIF ZAMANINDA BU SONUCU ELDE ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump için bu durumun bir zafer olarak isimlendirilmesinin sebebi tüm meydanın ve ABD'deki hemen tüm STK'ların Trump'a karşı hamleler yapmasına rağmen Trump'ın koltuğunu sarsacak bir sonuç alınamaması.

Özellikle Trump'ın "Make America Great Again" sloganıyla kitleleri harekete geçirdiği seçimlerde tüm eleştirilere rağmen, en zayıf anında ara seçimden zaferle ayrılması, Trump'ın geleceği açısından bir garanti olarak görülüyor.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

TRUMP KORKULARLA KAZANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sloganı, korkularla kazanımı beraberinde getirdi. Özellikle tartışılan ekonomik gidişata rağmen Trump'ın elde ettiği bu sonuçlar, göçmen korkusu, dış tehditler ve terör eylemlerinin Trump tarafından kullanılmasıyla geldi.

ABD halkının Trump'ın bu suni tehditler karşısında aldığı önlemler, "bu durumla yalnızca Trump baş edebilir" söylemlerini beraberinde getirdi ve Trump'ı zafere itti.

TRUMPİZM FİKRİ YAYILIYOR

Seçmenlerin trump'ı seçmesindeki bu kanı, ABD içerisindeki bir ideolojiyi de hayata geçiriyor. Trumpizm isimli bir ideolojik düşünce yok ancak mevcut tehditleri kullanarak görevine devam etmeyi sürdüren Donald Trump halk içerisinde Trumpizm fikrini yaymaya başladı.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

Özellikle tüm baskı ve eleştirilere rağmen Trump'ın Cumhuriyetçiler ile birlikte yüzde 51'lik bir sonuç elde etmesi, bu durumun ilerleyen zamanlarda daha iyiye gitmesi manasına geliyor.

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

AGRESİF BİR DÖNEM GELEBİLİR

Trump geçtiğimiz dönemde çok tartışılan siyasetler yürütmüştü. Bu dönemde her ne kadar temsilciler meclisi Cumhuriyetçilerin elinden alındıysa da Trump'ın iyi oy alması, onun siyasetinin desteklendiğini gösteriyor. Özellikle agresif ve tutarsız adımlarının gelecekte aha da artabileceğinin habercisi olan bu sonuçlar, Trump'ın gelecekte elini kuvvetlendirmesine ve Demokratları yeniden yenmesine neden olabilir.

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