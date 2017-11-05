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ABD Başkanı Trump Japonya'da

ABD Başkanı Trump Kuzey kore ile yaşanan nükleer kriz karşısında gövde gösterisi turlarına başladı. Trump'ın ilk durağı Japonya oldu.

05.11.2017 - 10:43
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ABD yönetimi ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerilim sürerken, ABD Başkanı Trump'ın aylar önce açıkladığı ve Pyongyang'a karşı gövde gösterisi niteliği taşıyan Asya turu başladı.

ABD Başkanı Trump Japonya'da

İLK DURAK JAPONYA

Turun ilk durağı olan Japonya'da ABD Başkanı askeri tören ile karşılandı. Ayağının tozuyla geldiği Japonya'da Kuzey Kore ile ilgili ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı , ABD'nin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı. Trump, Kuzey Kore halkıyla ilgili olarak ise "Sıcak kanlılar, dünyanın bildiği ve anlayabileceğinden çok daha sıcak insanlar" dedi.

Buradan Japonya lideri Şinzo Abe ile görüşmeye geçen Trump, Kuzey Kore konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider Kawagoe'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından üzerinde "Donald & Şinzo, ittifakı daha da güçlü kılıyor" yazan şapkaları imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.

ABD Başkanı Trump Japonya'da

ABD ASKERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Trump Japonya temasları sırasında ABD askerleri ile de bir araya geldi. Başkent Tokyo yakınlarındaki ABD'nin Yokota Hava Üssü'nde yaptığı konuşmada askerlerini öven Trump ve ABD halkını hafife alan ulusları uyardı.

ABD Başkanı Trump Japonya'da

"Göğe, deniz, karaya ve uzaya hükmediyoruz. Tek sebebi, en iyi ekipmanın bizde olması değil… Bizde ekipmandan fazlası var, en iyi halk bizde. Bağlılığınız ve uzmanlığınız sizi dünyamız tarihindeki en korku salan güç yapıyor." diyen Trump Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.

ABD Başkanı Trump Japonya'da

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

​ABD'nin asla geri adım atmayacağını ve halkı ve özgürlüğünü korumaya hazır olduğunu söyleyen ve bu noktada Kuzey Kore'ye gönderme yapan Trump "Kimse, hiçbir diktatör, rejim ve ulus, Amerika'nın direncini hafife almamalı. Geçmişte bazen bizi hafife aldıkları oldu. Bu, kendileri için pek hoş olmadı, değil mi?" vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Trump Japonya'da

Trump 13 gün sürecek Asya ziyaretinde Güney Kore, Çin ve Filipinler'e gidecek. ABD Başkanı, Asya Pasifik Ekonomisi İşbirliği Liderler Zirvesi için Vietnam'a da uğrayacak.

ABD Başkanı Trump Japonya'da

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