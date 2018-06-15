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ABD Başkanı Trump: Kırım Rusya'ya ait

Donald Trump'ın, G7 liderleriyle sohbette Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu söylediği belirtildi.

AA | 15.06.2018 - 05:38..
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BuzzFeed News'e konuşan bir diplomatik kaynak, "Donald Trump, G7 liderlerine, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu çünkü orada yaşayan herkesin Rusça konuştuğunu söyledi" dedi.

G7 ZİRVESİNDE UKRAYNA'YI ELEŞTİRDİ

Kaynak ayrıca Trump'ın, "Ukrayna, dünyanın yolsuzluk oranı en yüksek ülkelerden biri" diyerek G7 liderlerinin Kiev'e desteğinin doğruluğunu sorguladığını aktardı.

ABD Başkanı Trump: Kırım Rusya'ya ait

"TRUMP ŞAKA MI YAPTI.."

Trump'ın bu sözleri, geçtiğimiz Cuma günü G7 liderlerinin resmi yemeğinde sarf ettiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın bu ifadelerinin "şaka" mı yoksa "ABD'nin mevcut dış politikasından radikal şekilde vazgeçtiği yönündeki bir mesaj" mı olduğunun şimdilik belli olmadığı kaydedildi.

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