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ABD Başkanı Trump, Sisi'yle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretini sürdürüyor.

21.05.2017 - 11:16
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ABD Başkanı Trump, Sisi'yle görüştü

SİSİ'YLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşe görüşmede gazetecilere poz veren iki liderin oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Trump, Sisi'yle görüştü

DAHA SONRA BAHREYN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Donald Trump, Sisi ile görüşmesinin ardından Bahreyn Kralı Al Halife ile bir araya geldi. Görüşmede "İlişkilerimiz artık gerginleşmeyecek" denildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşen ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki "güçlü dostluk ilişkisine" vurgu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Sisi'yle görüştü

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