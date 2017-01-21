Trump Ulusal Katedral'deki dini törene katıldı

Dün Kongre'de yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, bu sabah Washington'daki Ulusal Katedral'de İslamiyet de dahil olmak üzere 26 farklı din ve mezhepten temsilcinin katıldığı dini törene katıldı.

İLK BAŞKAN'DAN BU YANA GELENEK

ABD'nin ilk başkanı George Washington'a kadar uzanan bir gelenek olan dini törene Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile katıldı.

ABD'deki en etkili Müslüman organizasyonlardan ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid'in de katıldığı dini törende Hıristiyanlık, Yahudilik ve Hinduizm gibi farklı dinlerin temsilcileri yer aldı.

İSLAMAFOBİK SÖYLEMLERİ OLMUŞTU

Trump'ın dini merasimine katılması sebebiyle bazı kesimler tarafından eleştirilen İmam Macid, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "yöneticiler de dahil herkese İslam'ın mesajının ulaştırılması gerektiğini ve bu yüzden bu merasimde yer almasının normal olduğunu" vurguladı.

Kampanya dönemindeki İslamofobik söylemlerinin bundan sonra ne tür politikalara yol açabileceği tartışılan Trump, dünkü yemin töreni konuşmasında da "radikal İslami terörizmi yeryüzünden sileceğini" dile getirmişti.

Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Virginia'daki merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.