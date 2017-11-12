ABD Başkanı Trump Vietnam’da

Trump, Da Nang kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin ardından, Vietnam’ın üst düzey yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere başkent Hanoi’ye geldi.

VİETNAM'A MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ

Burada Devlet Başkanı Quang tarafından resmi törenle karşılanan Trump ikili görüşmeler öncesinde Kuzey Kore ve Vietnam’a yapılacak yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, “Kuzey Kore ile ilgili Çin’in çok yardımcı olmak istediğini umuyorum. Çin çok iyi bir arabulucu ve hakem. Rusya’nın da muazzam yardımları olacağını ümit ediyorum." dedi.

Trump, ayrıca Vietnam’a milyarlarca dolar yatırım yapılacağını da belirtti.

TRUMP'IN SON DURAĞI FİLİPİNLER

Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump, Kominist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Vietnam'ın fiili Hükümet Başkanı ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile toplantıda bir araya geldi.

Trump, buradaki temaslarından sonra 13 günlük Asya turunun son durağı olan Filipinler’e hareket edecek.