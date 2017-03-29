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ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nin Adil Öksüz hakkındaki açıklamada "Vizesini iptal ettik. Arayarak bilgilendirme yaptık." denildi.

29.03.2017 - 16:04
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ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği, FETÖ'den aranan Adil Öksüz'le ilgili bir açıklama yaptı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: ARAYARAK BİLGİLENDİRDİK

Açıklamada, "Adil Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu konuda bilgilendirmeye çalıştık" denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz adına kayılı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardı talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu'nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir."

ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

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