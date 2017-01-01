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ABD Büyükelçiliğinden iddialara yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Reina'daki saldırıyla ilgili "Amerikan hükümeti tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi" dedi.

01.01.2017 - 19:20
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ABD Büyükelçiliğinden iddialara yanıt

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin ABD'nin önceden bilgi sahibi olduğu iddialarına, "Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine, Amerikan hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı." yanıtını verdi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "ABD ve Türk kurumları terörle mücadelede yakın istişare içindedir, buna terör tehdidi şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımı da dahildir. Bu iş birliği, bizler ortak terör tehdidiyle mücadele ederken sürecektir. Günün erken saatlerinde Beyaz Saray ve Büyükelçiliğimiz tarafından da belirtildiği üzere, dün geceki terör saldırısını kati surette kınamaktayız. Amerikan vatandaşlarının da saldırıya uğradığı bu çirkin saldırıdan etkilenen herkese taziyelerimizi sunuyoruz."

REİNA'NIN SAHİBİ NE DEMİŞTİ

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, olayın ardından bir gazeteye verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının saldırının bilgisini paylaştığı yönünde ifadelerde bulunmuş, daha sonra sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını belirterek, ABD'nin basına yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik uyarılarını kastettiğini belirtmişti. ABD Büyükelçiliği, söz konusu açıklamayı, saldırının ardından bazı haberlerde ve sosyal medyada yer alan, Amerikan istihbaratının saldırıyı daha önceden bildiği yönündeki yorumların ardından yaptı.

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