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ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

Türkiye'deki görevinin sonuna gelen ABD Büyükelçisi Bass, katıldığı düğünde göbek atarak eğlendi.

23.07.2017 - 08:52
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ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'da görevlendirilmesi için Senato'ya aday gösterdiği ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, katıldığı düğünde oyun havasına katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİ

Nevşin Mengü tarafından Instagram'dan paylaşılan görüntülerde; Bass'ın göbek attığı görülüyor.

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı VİDEO

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

17 GÜN OLDU

Öte yandan; ABD Büyükelçiliği MİT TIR'larının durdurulması olayını organize eden FETÖ imamları Bayram Andaçve Muharrem Gözüküçük'ün, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla telefon görüşmeleri hakkında 17 gündür Başsavcılığa bilgi vermedi.

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

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