ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

CHP Anamur İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Deniz Baykal, referandumdan 'evet' çıkmış olmasına rağmen her şeyin bitmediğini söyledi.

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İzmit’te genç bir kadın, hemen geleceğini söyleyerek tuhafiye dükkanına yaklaşık 1 yaşındaki erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.

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Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

Darbecilere, kanlı oyunları ile yüzleşmeleri için özel olarak hazırlanacak 15 Temmuz Destanı izletilecek