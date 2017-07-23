ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'da görevlendirilmesi için Senato'ya aday gösterdiği ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, katıldığı düğünde oyun havasına katıldı.
DOYASIYA EĞLENDİ
Nevşin Mengü tarafından Instagram'dan paylaşılan görüntülerde; Bass'ın göbek attığı görülüyor.
ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı VİDEO
17 GÜN OLDU
Öte yandan; ABD Büyükelçiliği MİT TIR'larının durdurulması olayını organize eden FETÖ imamları Bayram Andaçve Muharrem Gözüküçük'ün, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla telefon görüşmeleri hakkında 17 gündür Başsavcılığa bilgi vermedi.