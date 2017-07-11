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ABD-Çin arasında isim krizi yaşandı

Washington, Beyaz Saray’dan yayınlanan açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti yerine Çin Cumhuriyeti demesi nedeniyle Pekin’den özür diledi.

11.07.2017 - 09:26
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ABD Başkanı Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in G20 Liderler Zirvesi için gittiği Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklama iki ülke arasında krize neden oldu. Zira açıklamada Şi’den ‘Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı’ yerine ‘Çin Cumhuriyeti Devlet Başkanı’ ifadesi kullanılmıştı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, açıklama nedeniyle derhal diplomatik protesto çekildiğini ve ABD tarafının teknik bir hata olduğunu kabul ederek kendilerinden özür dilediğini açıkladı.

TAYVAN'I SADECE 20 ÜLKE TANIYOR

Çin’de 1949’da Mao Zıdong’un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan’a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan’ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan’ı sadece 20 ülke tanıyor.

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