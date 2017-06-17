ABD destroyeri ile yük gemisi çarpıştı

Donanmadan yapılan açıklamada, çarpışmanın yerel saatle 02.30 sularında meydana geldiği belirtildi.

GEMİDE YARILAR VAR

Çarpışmanın ardından USS Fitzgerald'ın bazı bölümlerinin su aldığı ve gemide yaralıların olduğu duyurulan açıklamada, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulandı.

SAHİLE ÇEKİLECEK

Şu anda çalışmayan gemiden yapılan çağrı üzerine ekiplerin kurtarma römorkörleriyle USS Fitzgerald'ı sahile çekmek üzere yola çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Gemideki mürettebatın sağlıklı bir şekilde tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Geçen şubat ayında 21 milyon dolarlık güçlendirme ve bakım çalışması geçiren USS Fiztgerald, Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği için Japon donanmasıyla çalışan ABD donanması bünyesinde görev yapıyordu.