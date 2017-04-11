ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Moskova'da

ABD'nin Missouri eyaletinin Independence kentinde bir askeri mermi fabrikasında patlama meydana geldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

Dortmund'un yöneticisi Watzke, Monaco ile yapacakları maç öncesindeki patlamaların, takım otobüsüne yönelik bombalı saldırı olduğunu söyledi

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El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi

Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3, çatışma sonucu ise 2 yaralı tedavi için Kilis’e getiri