ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Moskova'da

Bu, Tillerson'un ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla Moskova'ya ilk ziyareti oluyor.
G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının yapıldığı İtalya'nın Lucca kentinden doğrudan Moskova'ya geçen Tillerson'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.
'ORTAK SURİYE' SİNYALİ
Tillerson'un G7 toplantısında hazırlanan Rusya'ya yönelik 'ortak Suriye sinyalini' Rus yetkililere ileteceği belirtiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tillerson ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme planlanmadığını ifade etmişti.