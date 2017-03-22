ABD Dışişleri Bakanı'ndan samimi itiraf

Daha önce ExxonMobil'in CEO'su olan Rex Tillerson, ABD'nin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmeden önceki durumuyla ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Tillerson, Trump'la daha önce hiç bir araya gelmediğini ve ABD başkanı olarak seçildikten sonra ilk kez bir toplantı yaptıklarını belirtti.

TEKLİFE ŞAŞIRMIŞTI

Yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı için Trump'ın kendisine teklif sunduğunu ve bu teklife çok şaşırdığını açıkladı.

"BU İŞİ İSTEMİYORDUM"

Dışişleri Bakanı Tillerson konuyla ilgili olarak, "Bu işi istemiyordum, zaten iş de aramıyordum. Eski görevimden bu ay, yani mart ayında emekli olacaktım. Torunlarımla çiftlikte vakit geçirmeyi planlıyordum." diye konuştu.





"KARIM BENİ İKNA ETTİ"

Ayrıca Tillerson bu görevi istememesine karşın eşinin kendisini ikna ettiğini belirterek, "Karım beni ikna etti. Artık kabul ettiğim bu görevi yerine getirmem lazım." dedi.