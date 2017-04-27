ABD Enerji Bakanı Türkiye'yi övdü

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin açılış oturumuna canlı bağlandı.

"ENERJİ İHTİYACI ÇOK BELİRGİN"

Rick Perry, burada yaptığı konuşmasında, yenilenebilir enerji konusunda yeni pazarların açıldığına dikkat çekerek, "Ekonomi büyüyor, enerji ihtiyacı çok belirgin. ABD'nin ucuz ve evrensel enerjiye erişim konusunda bir taahhüdü var. Bu nedenle her türlü enerji kaynağını geliştirmeye niyetliyiz.

"NATO MÜTTEFİKİYİZ DAHA DA ÖNEMLİSİ DOSTUZ"

Ayrıca, ABD, Türkiye ile birçok alanda iş birliği yapmaktan gurur duyuyor. İyi ticaret ortağıyız, NATO müttefikiyiz ve daha da önemlisi dostuz. Önümüzdeki yıllarda eminim ki enerji sektöründe ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz." dedi.

"YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Perry, gelecek yılların uluslararası topluluk ve özel şirketlerin yeniden sağlam ve verimli ekonomiye geçiş ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bir fırsat olacağını belirterek, "Biz Türkiye'yi bölge için önemli bir enerji ticaret merkezi olarak görmeye devam edeceğiz. Yakın çalışmaya devam edeceğiz çünkü müreffeh bir gelecek için ortak hedeflerimiz var." diye konuştu.