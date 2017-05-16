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ABD: Esad binlerce insanı öldürüp yaktı

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esad rejiminin Saydnaya Hapishanesinde binlerce kişiyi öldürdüğünü ve yaktığını açıkladı.

16.05.2017 - 07:27
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Stuart Jones, basın toplantısı düzenleyerek, Saydnaya'da öldürülen mahkumların hapishanenin bir bölümünde inşa edilen fırında yakıldığını söyledi.

"DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YAPILDI"

Jones, Başkent Şam'a yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan hapishanede günde ortalama 50 kişinin öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.

Stuart Jones, "Bu fırının, Saydanaya'da öldürülen mahkumların cesetlerini yakarak, delilleri ortadan kaldırmak için inşa edildiğine inanıyoruz." dedi.

ABD: Esad binlerce insanı öldürüp yaktı

FIRININ FOTOPĞRAFLARI PAYLAŞILDI

ABD Dışişleri Bakanlığında günlük basın toplantılarının yapıldığı odada düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerle bu fırının yer aldığı uydudan çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, konuya ilişkin ilk fotoğrafın 2013 yılında çekildiği dikkat çekiyor.

Ocak 2015 yılında çekilen bir fotoğrafta ise fırın olduğu belirtilen binanın çatısındaki karların eridiği görülüyor. Fotoğraflar hakkında değerlendirmelerde bulunan Jones, "Esad'in ahlaksızlığı yeni bir seviyeye düşmüştür." ifadesini kullandı.

ABD: Esad binlerce insanı öldürüp yaktı

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