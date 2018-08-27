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ABD Heyeti'ne F-35 için 'ortağız' karşılığı verildi

ABD Kongresi'nden "S-400'den vazgeçin F-35'lerde sorun olmasın" demek için Türkiye'ye gelen heyete "Müşteri değil, ortağız" cevabı verildi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 20:22..
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ABD Heyeti'ne F-35 için 'ortağız' karşılığı verildi

Amerikan Kongresinden bir heyet, F-35'lerin teslimatıyla ilgili olarak Türkiye'ye geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya gelen heyetin başkanlığını Michael Turner yaptı. Heyet, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak ve Türk parlamenterlerle bir araya geldi.

"F-35'İ İSTİYORSANIZ, S-400'DEN VAZGEÇİN"

Amerikan heyeti, F-35 projesinin sağlıklı bir şekilde devamından yana olduklarını, bu çerçevede Türkiye'nin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Konuk heyet, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerin teslimatıyla ilgili sorun yaşanmayacağı mesajını verdi.

"MÜŞTERİ DEĞİL, ORTAĞIZ"

Türk heyeti ise, "F-35 projesinde müşteri değil, ortağız" hatırlatmasında bulundu. Türkiye kanadı görüşmede, Amerika ile yaşanan sıkıntılı konu başlıklarını da gündeme getirdi. Amerika'nın PKK terör örgütü ile mücadele, üzerine düşenleri yerine getirmediğinin altı çizildi. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesine ilişkin kararlılık mesajı ile DEAŞ ile mücadele de vurgulandı.

Türk bayraklı F-35 görücüye çıktı VİDEO

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