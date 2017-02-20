ABD 'hızlı sınırdışıları' artırmaya hazırlanıyor

McClatchy gazetesinin ulaştığı ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly tarafından imzalanan iki iç yazışmaya göre, 'hızlı sınırdışı' uygulamasına dahil edilecek kayıtsız göçmenlerin artması bekleniyor.

HIZLICA GÖZALTINA ALINIP SINIR DIŞI EDİLİYORLAR

Mevcut düzenlemeye göre sınırdan 100 mile kadar içeride yakalanan ve ülkeye gireli 14 gün ve daha az süre geçen kişiler hızlı bir şekilde gözaltına alınıp yasal süreç beklenmeden sınırdışı ediliyor.

14 GÜN 2 YILA UZATILACAK

Yeni taslağa göre ise bu 14 günlük sürenin 2 yıla uzatılması ve sınıra uzaklık sınırlamasının da kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklikle binlerce yasadışı göçmenin hızlı sınırdışı uygulaması kapsamına gireceği kaydediliyor.

Kelly tarafından imzalanan bir diğer belgeye göre de ABD'ye küçük yaşta yalnız başına yasadışı yollarla giren çocukların anne babaları daha sonra ABD'ye geçtiyse o ailelere adli soruşturma açılması planlanıyor.

155 ÇOCUK YAKALANDI

Son üç yılda ülkeye kaçak geçen 155 bin çocuğun yakalandığı, bunlardan yüzde 60'ının daha sonra aileleri ile birleştiği kaydedildi. Bu aileler, çocuklarının ABD'ye geçişi için insan kaçakçılarına para verdikleri şüphesiyle soruşturulacak.

Daha sonradan aileleri ile birleşen bu çocukların sınırdışı edilmeye karşı korunmasının da kaldırılması planlanıyor. Barack Obama yönetimi, çocukların sınırdışı edilmesini engelleyen karar almıştı.

Söz konusu belgelerin Kelly tarafından imzalanarak ilgili birimlere gönderildiği ancak henüz uygulamaya başlanması için Beyaz Saray'dan onay alınmadığı belirtildi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Bazı sivil toplum örgütleri ve göçmenlik avukatları hızlı sınırdışı uygulamasının gerekli yasal süreçler tamamlanmayacağı için göçmenlerin haklarını ihlal edebileceği uyarısı yapıyor.

Başkan Donald Trump'ın illegal göçmenlerle mücadele konusundaki kararnamelerinin ardından ABD Gümrük ve Sınır Koruma muhafızları ülke genelinde bir çok adrese baskınlar yapmış ve binlerce kişiyi sınır dışı edilmek üzere gözaltına almıştı.