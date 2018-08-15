Mariya Zaharova: ABD ile çatışmalar büyüdü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova gündemi değerlendirirken, ABD'nin son zamanlardaki tutumları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ABD SUPERMAN OLAMADI"

Çoğu ülke, Amerika'nın dünyaya Süperman olacağını, barış ve istikrar getireceğini sandığını söyleyen Zakharova, "Pek çok ülke ABD’nin dünyaya istikrar, güvenlik ve başarı getireceğini düşündü. Onlar ABD’yi dünyayı Superman gibi kurtaracak ve uçuracak bir ülke olarak gördüler. Bunun için siyasi ve finansal ahlak gerekir" ifadelerini kullandı.

"KRİZLER ORTAYA ÇIKTI"

ABD'nin bu rolü üstlenemediğini aksini yaptığını ekleyeyip, "Tam tersine Amerika’ya artan güvenden sonra dünyada çatışmalar daha da arttı, uluslararası krizler ortaya çıktı" diye konuştu.