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ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması

ABD, İngiltere ve Kuveyt, Katar kriziyle ilgili taraflara acil ortak bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

11.07.2017 - 06:01
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Resmi haber ajansı KUNA'ya göre açıklamada Körfez ülkelerine "mevcut krizi acilen frenleme ve en kısa zamanda diyalog yoluyla çözme" çağrısında bulunuldu.

TİLLERSON TEMASLARDA BULUNDU

Çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar krizinde arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt'e düzenlediği ziyaretinin başında, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile görüşmesinin ardından geldi.

ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması

Körfez krizinin görüşüldüğü toplantının bir kısmına İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'in de katıldığı belirtiliyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah da Tillerson ve Sedwill'i ayrı ayrı kabul etti.

Tillerson, bu hafta Katar ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek.

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