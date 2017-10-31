ABD Irak ve IKBY'yi işbirliğine çağırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım'da görevi bırakacağını açıklamasının ardından ABD, Irak federal hükümeti ve IKBY kurumlarını aralarındaki anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı.

ABD DIŞİŞLERİNDEN IKBY'YE DESTEK

ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Barzani'nin kararını takdirle karşıladıklarını belirtti ve "IKBY, kalan süresinde, var olan sorunları çözmeye ve 2018'de seçimlere hazırlanmaya çalışırken, bütün Kürt tarafları IKBY'yi desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

Nauert, Irak ve IKBY'yi, "sorunların Irak anayasasına göre çözümlenmesi için acilen çaba göstermeye" çağırdı.

Açıklama ABD'nin, Barzani'nin görevi bırakmasının, iki ana Kürt grubunun işbirliği yapmasını ve Başbakan Haydar Abadi'nin liderliğindeki federal hükümetle müzakerelere oturmasını kolaylaştıracağı inancını yansıtıyor.

ABD'NİN KÜRT TARAFI İLE ÇALIŞMA İSTEĞİ

Yapılan açıklamada ABD'nin, Kürdistan Demokrat Partisi(KDP) üyesi ve Mesud Barzani'nin yeğeni olan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile diğer Kürt fraksiyonu olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile birlikte çalışmak istediğini vurguladı.

Nauert, DEAŞ'a militan grubuna atıfta bulunarak "Birleşik ve federal bir Irak'ta güçlü bir IKBY, uzun vadeli istikrar ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi için şarttır" dedi.

BARZANİ'NİN BIRAKMA KARARI

Barzani, düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası başlayan bölgesel kriz ve Kürt peşmergelerin Bağdat hükümeti güçleri karşısında geri çekilmesinin ardından görevini bırakma kararı almıştı.