ABD, İran bağlantılı gökdelene el koyacak

Mahkeme jürisi, New York 5. Cadde'de bulunan gökdelenden sağlanan milyonlarca dolar paranın Bank Melli aracılığıyla İran'a aktarıldığına karar verdi.

TARİHİ KARAR

Karar, 'terör bağlantılı' en büyük el koyma işlemi olarak ülke tarihine geçebilir. Gökdelenin yüzde 60'ının Alavi Foundation'a ait olduğu ve söz konusu kuruluşun ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiği belirtildi.

Öte yandan Alavi Foundation'ın, İran devleti kontrollü bankanın paravan şirketi olan ve gökdelende yüzde 40 hissesi bulunan Assa Corporation'la olan ortaklığı aracılığıyla kara para akladığı da iddia edildi.

GELİRDEN BEYRUT VE SUUDİ ARABİSTAN KURBANLARI FAYDALANACAK

Al Arabiya'nın haberine göre el koyma (medeni hukuk müsaderesi/civil forfeiture) işleminden gelecek paradan, 1983'te Beyrut ve 1996'da Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıların kurbanları faydalanacak. Tahran, bu saldırılarla bağlantısı olduğunu reddediyor.

2013'te bir alt mahkemede görülen dava ABD hükümeti lehine sonuçlansa da, bu zamana kadar temyizdeydi.

Avukat Kim, "5. Cadde sahipleri İran hükümetine, ABD'in ekonomik yaptırımlarından kurtulabilecekleri, Manhattan'ın göbeğinde çok kritik bir nokta verdi" diye konuştu.