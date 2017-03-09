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ABD: İran Suriye'den çıkarılmalı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran ve bu ülkenin desteklediği Şii milislerin Suriye'den çıkarılması gerektiğini söyledi.

09.03.2017 - 07:21
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Haley, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın BM Güvenlik Konseyini Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 4. turunun sonuçlarına ilişkin bilgilendirdiği kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARMALIYIZ"

ABD'nin Cenevre'deki görüşmeleri, Mistura'yı ve BM sürecini desteklediğini belirten Haley, "Siyasi çözüm için görüşmeler devam etmeli. Suriye artık teröristlerin sığınacağı liman olmamalı. İran'ı Suriye'den çıkarmamız gerekiyor. Müttefiklerimizin sınırlarını da güvence altına alıyoruz, böylece kendilerini güvende hissedebilirler." diye konuştu.

CENEVRE SÜRECİNE İNGİLTERE'DEN DESTEK

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mathew Rycroft ise BM Güvenlik Konseyinin Cenevre'deki 4. tur görüşmelerinin sonuçlarını ve bir sonraki turun gündeminin ülkesi tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Rycroft, taraflara 5. turda yapıcı çalışmalar ortaya koymaları çağrısında bulundu.

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