ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

Bülent Arınç, hakaret etmeme şartıyla, seçim ittifaklarıyla ilgili 3 farklı projesini MHP Lideri ile paylaşabileceğini söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yapan A. A., klozete düşen bebeğinin üzerine sifon çekerek ölümüne neden oldu.

Terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında yaşanan çatışmalardan kaçan 9 bin aile, güvenli bölgelere sığındı.

1 Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davanın ilk duruşmasında FETÖ'cüler yer alırken, FETÖ'nün delilleri de mahkemeye sunuldu.

2 Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kahraman'ın koltuğuna oturması, CHP ve HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

3 İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Türkiye'yi, Rusya ve İran karşısında karar vermeye zorlandığını belirtti.

4 Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı Ulu Önder'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından yayınlanan fotoğraflarının arasında beyaz çorap ve sandaletli hali de var.

5 Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı Amerika’nın sesi olan Reza Zarrab, malum kesim tarafından çılgınlar gibi alkışlanıyor.

6 Reza Zarrab gardiyanlara kadın için rüşvet verdi Hakan Atilla'nın avukatı, Reza Zarrab'ın, kadın ve uyuşturucu için gardiyanlara rüşvet verdiğini söyledi.