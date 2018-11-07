ABD Kongre ara seçimlerinde sonuçlar

ABD’de seçmenler kritik ara seçimler için bugün sandık başında. Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bugüne kadar yapılan son üç ara seçimde seçime katılım oranı ortalama yüzde 40 olurken, bu yıl rekor kırılması bekleniyor.

Kongre seçimlerinde doğudaki bazı eyaletlerde sandıklar kapandı. Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

SENATO'DA CUMHURİYETÇİLER, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLAR

ABD basınına göre Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu.

Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi belli olacak.

ABD ara dönem seçimlerinde halk sandık başında VİDEO



36 EYALETTE VALİLER DE SEÇİLECEK

Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi için de oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemeler de referanduma sunuluyor.

Seçimin en yakından izlenen tarafı ise Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun hangi partide olacağı. Şu anda hem Beyaz Saray hem de Kongre’nin her iki kanadı da Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Seçimlerin devam ettiği sırada Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, "Sonuçlar Trump'ın politikalarında değişikliğe neden olmaz" dedi.