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ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

ABD yönetimi, Küba’ya yönelik ekonomik yaptırımlarını artırma kararı aldı.

08.11.2017 - 21:45
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ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın Küba politikasını sert şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.

KARA LİSTEYE ALINAN TUR ŞİRKETLERİ KULLANILMAYACAK

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek yaptırım kararına göre, Amerikalılar Küba’ya seyahatlerinde kara listeye alınan tur şirketlerini, otelleri ve diğer ticari işletmeleri kullanamayacak.

ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

TRUMP'IN KÜBA POLİTİKASI

Amerikalıların finansal ilişki kuramayacağı Kübalı tüzel ve gerçek kişilerin listesini de genişleten kararların, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haziran ayında açıkladığı yeni Küba politikası çerçevesinde alındığı bildirildi.

ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

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