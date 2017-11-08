ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü halde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Elon Musk'la görüşen Cumhurbaşkanı, teknoloji alanında hedeflere ulaşmak için ileri gitmenin yollarını aramak gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı'yla görüşen Musk, ardından da Anıtkabir'i ziyaret etti.

1 Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

2 Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler Birgün'de yazmaya başlayan Mengü, "Müslüman Kardeşler'in uçkuru" başlıklı yazısında, Tariq Ramadan konusuna dikkat çekti.

3 Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj Hacı Sabancı’nın Özge Ulusoy’un telefonunda görüp ilişkiyi bitirdiği mesajlar ortaya çıktı.

4 Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok Elektrikli otomobil pazarında Tesla dünyayı kasıp kavuruyor ancak Türkiye'nin yerli aracının Tesla'dan iyi olan özellikleri var.

5 Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltı dalgasının arkasında, Amerika'nın ekonomik hedeflerinin olduğu ortaya çıktı.

6 Aydemir Akbaş: G.Saray için karıyı bile satarım Divan Kurulu üyesi Aydemir Akbaş, "Dursun Özbek'i destekliyorum. Ama en ufak bir yanlışında satarım. G.Saray için karıyı bile satarım" dedi.