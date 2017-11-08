ABD, Küba'ya yaptırımları genişletiyor

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın Küba politikasını sert şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.
KARA LİSTEYE ALINAN TUR ŞİRKETLERİ KULLANILMAYACAK
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek yaptırım kararına göre, Amerikalılar Küba’ya seyahatlerinde kara listeye alınan tur şirketlerini, otelleri ve diğer ticari işletmeleri kullanamayacak.
TRUMP'IN KÜBA POLİTİKASI
Amerikalıların finansal ilişki kuramayacağı Kübalı tüzel ve gerçek kişilerin listesini de genişleten kararların, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haziran ayında açıkladığı yeni Küba politikası çerçevesinde alındığı bildirildi.